S-a aflat motivul pentru care Raheem Sterling a fost scos din lot pentru meciul cu Senegal! Fotbalistul a zburat direct în Anglia 

Naționala pregătită de Gareth Southgate nu a avut probleme cu Senegal și se va înfrunta cu campioana mondială en-titre, Franța, în sferturile de finală. Cu câteva ore înainte de meciul din optimi din Anglia venea o veste neașteptată, astfel că după ce Ben White s-a retras din lot din motive personale și a plecat spre Anglia, englezii anunțau și absența lui Raheem Sterling din lotul „Three Lions” pentru meciul cu Senegal.

Deși nu au apărut inițial detalii legate de absența fotbalistului pe care Chelsea l-a transferat de la Manchester City în această vară, s-a scris că absența din lot este datorată de motive personale.

Jurnalistul Daily Mail, Matt Law, a oferit detalii în legătură cu situația lui Raheem Sterling. Acesta a postat pe Twitter explicații, dezvăluind că fotbalistul a fost victima hoților în casa din Londra pe care o are, în timp ce se afla în Qatar.

„Raheem Sterling a fost victima hoților la casa din Londra în timp ce se afla în Qatar. A decis să se întoarcă în Marea Britanie pentru a verifica starea familiei sale, însă speră să revină în Qatar dacă circumstanțele sunt bune. Jaful a avut loc sâmbătă seară, cu o seară înainte de meciul Angliei.

Sterling este implicat serios în lotul Angliei și acțiunea naționalei la Campionatul Mondial și vrea să revină în Qatar cât timp totul este ok”, a scris jurnalistul.

Raheem Sterling was the victim of a robbery at his home in London while in Qatar. He has decided to return to UK to check on the well being of his family but hopes to return to Qatar if the circumstances are right