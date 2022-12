Piers Morgan a încins spiritele după ce Argentina a ajuns în finala Cupei Mondiale: „Messi este al patrulea jucător din istorie!”

Argentina a „zdrobit-o” pe Croația în semifinala Campionatului Mondial. Sud-americanii s-au impus cu un categoric 3-0, într-un meci în care Lionel Messi (35 ani) a fost „motorul” naționale conduse de Lionel Scaloni (44 ani). În ultimul act, Argentina o va întâlni pe câștigătoarea dintre Franța și Maroc, pe 14 decembrie, de la 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

La finalul partidei, Piers Morgan (57 ani), cel care i-a luat interviul lui Cristiano Ronaldo (37 ani) la plecarea de la Manchester United, a postat un mesaj pe contul oficial de Twitter care încins spiritele. Jurnalistul susține în continuare că superstarul portughez este cel mai bun fotbalist din istorie, în ciuda faptului că nu a avut cea mai bună evoluție la Campionatul Mondial din Qatar, și îl plasează pe Lionel Messi pe locul 4 în ierarhia mondială, după Ronaldo Luis Nazario de Lima (46 ani).

„Cred că Cristiano Ronaldo este cel mai bun din istorie. Maradona este al doilea, Messi al treilea sau chiar al patrulea, după Ronaldo Nazario”, a postat Piers Morgan pe contul oficial de Twitter.

I think Cristiano Ronaldo’s the best ever, Maradona 2nd, Messi 3rd (possibly 4th actually, behind R9). https://t.co/hg58A9lqhb