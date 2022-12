Brazilienii și-au câștigat grupa, având două victorii și o înfrângere, însă un golaveraj mai bun față de Elveția. Naționala lui Tite va da peste Coreea de Sud în optimile de finală ale Campionatului Mondial, însă după înfrângerea cu Camerun, scor 0-1, selecționerul a mai primit o veste proastă.

După accidentările lui Neymar, Alex Sandro și Danilo, care ar putea reveni pe teren în fazele eliminatorii, tehnicianul a pierdut un jucător pentru restul turneului. Jurnalistul Fabrizio Romano informează că Gabriel Jesus (25 ani) nu va mai juca la turneul final din cauza unei accidentări.

Fotbalistul transferat de Arsenal în această vară a simțit dureri la genunchi după meciul cu Camerun, iar sursa citată anunță că nu va mai putea juca. Gabriel Jesus ar urma să revină în teren abia în luna ianuarie, când va evolua alături de „tunari”.

Gabriel Jesus will miss the rest of the World Cup, sources close to player and Brazil confirm. He has pain in his knee and won’t be able to be back during the competition. ???????????? #Qatar2022

