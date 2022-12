Atacantul lui AC Milan a făcut parte dintr-un trident ofensiv alături de Ousmane Dembele și Kylian Mbappe, sâmbătă seara, în meciul cu formația lui Gareth Southgate.

Aurelien Tchouameni (17) şi Olivier Giroud (78) au marcat pentru ''Les Bleus'', ambii din pasele lui Griezmann, în timp ce golul englezilor a fost înscris de Harry Kane (54 - penalty), care a ratat în final un penalty ce putea duce meciul în prelungiri.

Atacantul francez Olivier Giroud, autorul golului calificării selecţionatei Franţei în semifinalele Cupei Mondiale 2022, sâmbătă seara, în partida cu Anglia (2-1), şi-a exprimat speranţa că Les Bleus vor ajunge "cât mai departe" la competiţia din Qatar.

"Este extraordinar. Ne-am descurcat foarte bine în defensivă. Această victorie îmi aduce aminte puţin de meciul cu Belgia din 2018 (1-0 pentru francezi, în semifinale - n.red). A fost un meci foarte mare, ştiam potenţialul Angliei.

Am avut o prestaţie foarte solidă, cu multă generozitate. Am încercat să lovim puternic pe contraatac. Din păcate, am primit acel penalty (n.r.: - ratat de Harry Kane), dar am fost periculoşi în câteva ocazii pe final de meci. Sunt foarte mândru de această echipă. Sperăm că vom ajunge cât mai departe", a declarat atacantul francez.

Olivier Giroud a marcat sâmbătă pentru a 53-a oară în 118 de selecţii, consolidându-şi astfel recordul de goluri în tricoul naţionalei Franţei, după ce l-a detronat pe fostul golgheter Thierry Henry chiar la actuala ediţie a Cupei Mondiale.

"Golul prin care l-am depăşit pe 'Titi' (Thierry Henry) a fost deja ceva excepţional. Acum, cu această reuşită, este poate şi mai frumos. Am crezut în şansele noastre până la final, iar 'Grizi' (Griezmann) mi-a oferit o super-minge (la golul său victorios în faţa Angliei - n.red). După aceea a fost o emoţie de nedescris', a spus Giroud.

Atacantul lui AC Milan, care a fost ridiculizat pentru lipsa sa de eficienţă la CM 2018, a ajuns la patru goluri marcate de la debutul turneului final din Qatar, cu unul mai puţin decât coechipierul său Kylian Mbappe şi la egalitate cu argentinianul Lionel Messi, ocupantul locului secund în clasamentul marcatorilor de la CM 2022.

Giroud a înscris sâmbătă al 15-lea său gol cu capul pentru echipa naţională, un record în secolul XXI, subliniază cotidianul L'Equipe.

Franţa, campioana mondială en titre, va înfrunta selecţionata Marocului, surpriza competiţiei, pe 14 decembrie, în semifinalele Cupei Mondiale 2022.

Finalistele ediţiei trecute, din Rusia, s-au calificat în semifinalele Cupei Mondiale 2022. Croaţia va întâlni Argentina pe 13 decembrie, în prima semifinală, iar Franţa va juca împotriva revelaţiei Maroc, pe 14 decembrie, în a doua semifinală.

