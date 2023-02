"Dibu", așa cum este alintat de fani, a fost în centrul atenției în Qatar, în special la finala cu Franța, câștigată de Argentina la loviturile de departajare. Pe lângă intervențiile decisive, Martinez a fost în prim-plan și din cauza unor gesturi făcute pe teren sau în afara lui.

Emiliano Martinez le-a răspuns celor care l-au numit clovn după finala Cupei Mondiale

Martinez a fost acuzat că de multe ori s-a comportat ca un clovn, având în vedere dansul pe care l-a făcut la loviturile de deparajare, ironiile adresate lui Kylian Mbappe sau gestul obscen după primirea premiului de cel mai bun goalkeeper.

Portarul legitimat la Aston Villa a explicat că adrenalina a stat la baza acțiunilor sale și i se pare normal să sărbătorească așa cum își dorește un astfel de triumf, mai ales că era vorba de Cupa Mondială.

"Nu am făcut asta niciodată în viața mea (n.r - dansul de la penalty-uri). E parte din adrenalina pe care ți-o dă un meci. Am simțit că după al doilea penalty ratat de ei nu suntem departe de victorie. Nu am plănuit nimic, pur și simplu s-a întâmplat.

Poate că unii spun: 'Vai, ce clovn!'. Și poate că au dreptate, dar dacă vă uitați în cariera mea, am sărbătorit momentele decisive cu echipa națională. Au fost doar anumite momente specifice, nu în toate meciurile.

În schimb, atacanții pot sărbători tot timpul cum vor, chiar și în fața unui adversar. Dar dacă un portar face un anumit dans sau un gest e surprinzător. De ce?", a spus Emiliano Martinez, citat de Ole.

Emiliano Martinez, primele declarații despre gesturile făcute în legătură cu Mbappe

Deși a fost dur criticat pentru gesturile sale, portarul a explicat într-un interviu acordat recent că nu și-a dorit să rănească pe cineva, iar astfel de momente de bucurie sunt normale într-un vestiar, singura problemă fiind că filmarea a apărut. Totodată, Emiliano Martinez a precizat că s-a întâmplat un moment similar după meciul de la Mondialul din 2018, când Franța a eliminat Argentina, iar jucătorii „cocoșului galic” au râs prin cântece de Leo Messi.

Goalkeeper-ul a precizat că astfel de cântece se regăsesc în toate vestiarele și nu are legătură cu un anumit jucător, ci că echipele obișnuiesc să cânte despre cei mai buni fotbaliști ai rivalelor.

„Nu a fost intenția mea să rănesc pe nimeni. De-a lungul carierei am crescut cu francezii și nu am avut vreo problemă. Puteți să îl întrebați pe Giroud ce fel de persoană sunt. Îmi place mult mentalitatea și cultura franceză.

Ce s-a întâmplat în vestiar, e ceva ce ține de vestiar, nu ar fi trebuit să apară. Când Franța a câștigat cu noi în 2018, îmi amintesc că au fost cântece despre Messi, implicându-l pe Kante, care l-a marcat bine. Exact la fel, dacă o echipă câștigă cu Brazilia, cântă despre Neymar. Nu există nimic personal împotriva lui Mbappe. Îl respect enorm de mult. Dacă avem cântece despre el sau despre Neymar e pentru că sunt extrem de buni”, a declarat Emiliano Martinez conform Ole.