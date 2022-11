Contraperformanță teribilă pentru Lionel Messi! Este singurul jucător care a reușit asta în istoria Campionatului Mondial 

În minutul 38 al partidei, Argentina a beneficiat de o lovitură de pedeapsă în urma unui fault al lui Szczesny asupra lui Lionel Messi. Starul lui PSG a fost cel care s-a dus să execute penalty-ul, însă șutul său puternic, la semiînălțime a fost respins la limită de portarul polonez.

Pentru Lionel Messi este al doilea penalty ratat în istoria Campionatului Mondial, după cel de la ediția din 2018, când a ratat transformarea unei lovituri de pedeapsă în partida cu Islanda, din grupe. Fotbalistul argentinian este primul jucător care reușește această contraperformanță.

Lionel Messi is the first player in HISTORY to have 2 penalties saved in the World Cup ???? pic.twitter.com/LcdbaVtco7