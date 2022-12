„Miss Croația”, așa cum este ea cunoscută pe rețelele de socializare, a fost nelipsită de la maciurile disputate de naționala țării sale la mondial și se pare că le-a purtat noroc croaților, deoarece au ajuns până în semifinalele competiției, acolo unde vor întâlni Argentina.

Stilul vestimentar al croatei i-a atras atenția jucătoarei de tenis Andreea Prisăcariu, care a criticat-o printr-un mesan postat pe rețelele de socializare.

„De când fostbalul este despre o pereche de sâni? Și să nu mă luați pe mine cu fiecare își poate alege ținuta... într-o țară în care există reguli stricte în privința ținutelor. Poți să fii sexy în multe alte ținute. Îți promit eu asta”, a fost mesajul postat de Andreea Prisăcariu pe contul său de Twitter.

Since when football is about a pair of boobs? And don't get me started with the outfit choices... in a country where several rules are a must???? You can be sexy in different outfits as well, I promise you that. https://t.co/w3fq6ATbOh