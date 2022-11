În minutul 79, sud-americanul a primit îngrijiri medicale după ce a rămas prăbușit pe gazon preț de câteva secunde. Tite a decis să nu riște și l-a înlocuit pe Neymar cu Antony.

Pe bancă, Neymar a fost surprins plângând, iar la scurt timp după încheierea meciului a venit și verdictul din partea medicilor: entorsă! Doctorul naționalei Braziliei a oferit ultimele detalii despre situația lui Neymar, iar un verdict clar va veni în cel mult două zile.

”Entorsă la glezna dreaptă. A prezentat umflare. Am început deja tratamentul, trebuie să așteptăm între 24 și 48 de ore”, a spus Rodrigo Lasmar, doctorul naționalei Braziliei.

???? INJURY UPDATE:

????️DR RODRIGO LASMAR:

(Seleção Doctor)

“Sprain in his right ankle. Direct trauma. He presented edema, swelling. We have already started treatment. We need to wait 24, 48 hours. There is still no scheduled imaging exam. The expectation is observation.” pic.twitter.com/M06CJ16rLH