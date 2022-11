Staru lui PSG s-a făcut remarcat în prima repriză, când a încercat să marcheze direct din corner, dar Vanja Milinkovic-Savic s-a opus. Înainte de a executa acel corner, Neymar a fost ”apostrofat” de fanii sârbi, pe care i-a ”întărâtat” cu gestul său.

Sud-americanul nu a rămas indiferent față de sârbii care l-au huiduit și le-a făcut semn să strige mai tare, apoi a dus mâna spre ureche, sugerând că nu-i aude suficient de bine.

Neymar telling the Serbian fans he can’t hear them ???? pic.twitter.com/Pul2TNqSY8