A vărsat lacrimi degeaba? Veste bună pentru naționala Braziliei. Atacantul care va fi valabil pentru Campionatul Mondial din Qatar

Richarlison s-a accidentat în minutul 52 în victoria lui Spurs cu Everton de pe Stadionul "Tottenham Hotspur" din Londra, iar la flash-interviul de după meci, brazilianul a izbucnit în lacrimi, evidențiind faptul că s-ar putea să lipsească de la Campionatul Mondial din Qatar.



Sursă: mirror.co.uk / Richarlison a început să plângă după a părăsit stadionul "Tottenham" în cârje

La conferința de presă premergătoare duelului cu Manchester United din Premier League, Antonio Conte a dezvăluit starea în care se află Richarlison, suferind de întindere musculară, evidențiind faptul că brazilianul va fi apt pentru Campionatul Mondial.

„Pot confirma asta: jucătorul nu riscă să nu joace la Campionatul Mondial cu siguranță. Accidentarea nu este foarte serioasă. Sunt foarte bucuros pentru jucător”, a concluzionat Antonio Conte, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

