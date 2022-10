În runda a zecea din Premier League, Manchester City s-a deplasat pe terenul lui Liverpool. Cu un avans de de 13 puncte înaintea jocului direct, echipa pregătită de Pep Guardiola (51 ani) era marea favorită înaintea duelului. Însă, Manchester City a suferit prima înfrângere a campionatului, 0-1, după ce Mohamed Salah (30 ani) a profitat de greșeala lui Joao Cancelo (28 ani) și l-a învins pe Ederson (29 ani).

