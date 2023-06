„Mi-au zis că vor să schimbe, că fac, aduc!” Momentul în care Cosmin Olăroiu a refuzat o ofertă din Europa 

Antrenorul român își desfășoară activitatea în zona Golfului de peste 12 ani, de când a plecat de pe banca FCSB-ului, în scurta „aventură” de doar o lună și a antrenat și trei ani în China, unde a avut rezultate incredibile cu JS Suning.

Cosmin Olăroiu s-ar fi putut întoarce însă în Europa chiar recent, fiind dorit în Grecia, de AEK Atena, însă mutarea nu s-a concretizat.

Motivul pentru care Cosmin Olăroiu a refuzat-o pe AEK Atena

Invitat recent la un podcast, Olăroiu a povestit cum au decurs discuțiile cu unul dintre membrii conducerii clubului elen, dezvăluind care au fost motivele pentru care nu au ajuns la un acord.

„Interesantă (n.r. oferta), dar atât. Și lucrurile nu s-au petrecut așa cum mă gândeam eu la momentul ăla. Am venit, am discutat, tipul cu care am discutat era foarte OK. M-a întrebat: 'Dacă vii la noi, ce jucători vrei să schimbi?'. Îi zic: 'Mi-e foarte greu să răspund. Dar vreau să te întreb și eu o chestie: dacă ai fi în locul meu, ce jucători ai schimba?'.

Mi-a spus: 'Aș ține doar trei sau patru din tot lotul'. 'Dacă-ți spuneam eu lucrul ăsta, mi-era frică să nu spui că sunt tâmpit. Eu știu că nu poți schimba 20 de jucători, dar nu am văzut lucruri foarte interesante'.

A fost foarte corect, onest omul. Mi-a zis că vor să schimbe, că vor aduce, vor face, vor drege. I-am zis că nu cred, iar acest lucru nu s-a întâmplat.

Au schimbat antrenorul după 3 luni. Și jucătorii, mulți dintre ei, după ce au eșuat în Europa League. Apoi au schimbat tot”, a declarat Cosmin Olăroiu în cadrul podcast-ului 'Profu' de sport'.