„Mă întrebau dacă am același email!” Reacție dură a fotbalistului dat afară de Barcelona: „Nu m-au tratat ca pe un jucător!”

Barcelona a renunțat la mai multi jucători pentru a-și rezolva din problemele financiare.

Una dintre „victime” a fost Matheus Fernandes, mijlocașul defensiv transferat în 2020 în schimbul a 7 milioane de euro. Fotbalistul de 23 de ani a jucat un singur meci în tricoul catalanilor, iar apoi a fost anunțat printr-un email că va fi lăsat pe liber.

Jucătorul s-a întors la Palmeiras și a oferit un interviu pentru presa din Brazilia, acolo unde a dezvăluit cum a aflat că a fost dat afară, dar și modul în care oficialii clubului s-au comportat cu el.

„Rezilierea contractului? Nu știam nimic despre asta, iar când am primit-o nu mi-a venit să cred. Eram acasă, stăteam cu soția mea, am primit un mesaj din partea clubului în care mă întrebau dacă mai am aceeași adresă de email, am confirmat, iar apoi am primit contractul.

Nu am înțeles, am trimis către managerul și avocatul meu. Ei au spus că este rezilierea contractului. A trecut puțin timp, iar numele meu a apărut în presă. Fără conversație, fără nimic, nici măcar nu m-au sunat să mă salute sau să spună 'la revedere'.

Nu te costă nimic să suni și să comunici, cred că este lipsit de profesionalism. A fost foarte rău, urât din partea clubului. Nici nu știu cum s-a întâmplat, las totul pe mâna avocaților mei.

De mic am visat să joc pentru Barcelona. Când am ajuns acolo, nu am fost tratat ca un fotbalist. Am spus asta directorului sportiv, care nu m-a tratat ca pe un jucător profesionist al Barcelonei. Voiam să fiu tratat în mod egal. Celelalte transferuri au avut parte de prezentare, eu nu am avut. Am fost puțin supărat. Văzând lucrurile din exterior am crezut un lucru, însă când am ajuns acolo, s-au comportat diferit cu mine”, a spus Matheus Fernandes pentru O'Globo.

„Antrenorul mi-a spus că nu voi avea multe șanse!”



Jucătorul a dezvăluit chiar la sfârșitul sezonului trecut ce conversație a purtat cu Ronald Koeman la Barcelona. Antrenorul i-a transmis într-un mod umilitor că nu îi va oferi șanse de joc, din cauză că nu are calitate pentru a juca în tricoul catalanilor.

"Și eu mă întreb de ce am jucat doar un meci. De ce? Nu știu. Antrenorul mi-a spus că nu voi avea multe șanse. Am jucat doar 17 minute și nu înțeleg de ce, pentru că au fost meciuri în care puteam juca fără probleme, așa cum a fost și cazul altor jucători.

Nu știu ce e în capul antrenorului, cred că puteam vorbi mai mult, dar el nu a vrut și nu m-a mai folosit.

La o lună după ce am jucat singurul meci, m-am dus în biroul antrenorului și i-am spus: 'Mister, de ce nu primesc mai multe șanse? Am jucat prost?', iar el mi-a zis: 'Nu, ai jucat bine, dar nu te pot folosi pentru că nu mă bazez pe tine, nu ai calitate de Barcelona. I-am spus că, că dacă nu mă folosește, nu are de unde să știe dacă am calitate. Cei care m-au adus, m-au adus pentru că am calitate. Sigur trebuie să fie altceva la mijloc", declara Fernandes.