Zlatan s-a suparat rau la emisiunea lui Jimmy Kimmel :) Cum a reactionat cand acesta a spus "soccer" in loc de fotbal

Gazda ultimelor 2 editii ale Galei Premiilor Oscar a avut probleme cu Zlatan.

Zlatan Ibrahimovic a impresionat imediat dupa ce a ajuns la Los Angeles Galaxy - mai intai a marcat o dubla la meciul de debut, pentru ca apoi sa inscrie golul victoriei si in partida urmatoare. Prezenta lui Zlatan in Major League Soccer le-a atras imediat atentia americanilor iar Ibrahimovic a fost invitat la editia de ieri la talk-show-ul Jimmy Kimmel Live!

Pe langa faptul ca a anuntat ca va fi prezent la Mondialul din Rusia, Zlatan a oferit un moment spumos. Cand Jimmy Kimmel a spus despre fotbal ca este un sport pe care parintii din America isi doresc sa nu fie practicat de copiii, a pornit un schimb de replici memorabil intre Zlatan si Kimmel.



"Nu esti de aici asa ca trebuie sa intelegi ca este total neobisnuit sa existe vreun entuziasm fata de orice este legat de soccer. In mare parte, soccer-ul este un sport pe care ne dorim sa nu-l practice copiii nostri pentru a nu fi nevoiti sa mergem sa-l vedem in weekend-uri" a spus Kimmel. Zlatan l-a intrerupt: "In primul rand nu este soccer, ci fotbal - asa se numeste in Europa". A venit randul lui Kimmel sa-l intrerupa: "Ii spunem soccer, obisnuieste-te cu asta". Ibra a continuat de parca nu ar fi fost intrerupt: "Asa ca ii spunem fotbal. Iar fotbalul este cel mai mare sport din lume. Asa ca va puteti imagina cand joci fotbal si esti in top ce sentiment grozav ai" a spus Ibrahimovic.