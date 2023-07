„Au încercat să negocieze, am refuzat!” Marius Șumudică a plecat de la Al-Raed și a reclamat clubul la FIFA: „Trebuie să îmi plătească!” 

Antrenorul român a anunțat în urmă cu două zile că s-a despărțit de Al-Raed, pe cale amiabilă, deși mai avea un an de contract. Deși a spus că a plecat în termeni buni de la club, Marius Șumudică a venit cu noi detalii în legătură cu despărțirea de gruparea saudită, dezvăluind că a reclamat clubul la FIFA, pentru a fi despăgubit atât el, cât și staff-ul său.

Marius Șumudică vrea despăgubiri de la Al-Raed

Marius Șumudică a precizat și că există o problemă în fotbalul saudit, în momentul de față, și a evidențiat și ultimele mutări din mercato, acolo unde tot mai multe nume importante din fotbalul european au fost aduse. Mai mult, tehnicianul a declarat și că știe cine este posibil să îl înlocuiască la Al-Raed, dezvăluind că ar fi discuții cu Igor Jovicevic, de la Șahtior Donețk.

„Mai aveam un an de contract, au încercat să facă o negociere, am refuzat, cazul este la FIFA în momentul de față, trebuie să îmi plătească despăgubire. Au vrut să plătească, dar negocieri și nu am fost de acord. Nu, s-au încheiat, de două zile sunt antrenor liber, pot semna cu oricine, cazul a fost transmis către FIFA pentru mine și tot staff-ul.

Există o problemă în momentul de față, sunt trei cluburi la care nu au avut loc alegeri, vor avea loc în următoarele două săptămâni, două-trei mai sunt care nu și-au numit președintele. CEO-ul a luat decizia asta, nu știu, au încercat, vor să aducă nume foarte mari, am înțeles că sunt în discuții cu antrenorul lui Șahtior Donețk, din ce am auzit. Vor încerca să elimine majoritatea foștilor angajați și o iau de la capăt cu alții.

Eram 2-3 antrenori care aveau contracte pe mai mult de un an. A fost o experiență bună, am stat un an, e foarte greu să reziști un an, ați văzut ce s-a întâmplat cu Rădoi, a venit, a stat trei luni și a plecat. Contra a venit la mijlocul campionatului, au fost 5 din 16 antrenori care au continuat. Va fi foarte greu să mai intri în Saudia, din punctul meu de vedere, ca antrenor. Dacă nu ai Olăroiu, Răzvan Lucescu, Mircea Lucescu, ceva de genul, ne uităm și la Loți Boloni, mare antrenor, care a reușit să antreneze doar la Al-Khor în Qatar”, a declarat Marius Șumudică la Digi Sport.