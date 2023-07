Șumudică nu stă pe bară! Ce urmează pentru antrenorul român, după ce și-a reziliat contractul cu Al-Raed

Chiar dacă mai avea un an de contract cu gruparea din Arabia Saudită, antrenorul a ajuns la un acord pentru rezilierea înțelegerii, astfel că se va întoarce în țară.

Ce urmează pentru Marius Șumudică, după ce și-a încheiat socotelile cu Al-Raed

Antrenorul și-a manifestat și în trecut intenția de a se întoarce în România. Până își va găsi un nou angajament, Șumudică va fi analist sportiv, notează GSP.ro.

„Mă bucur că am dus la bun sfârșit un an acolo, nu e ușor să reziști un sezon întreg în Arabia Saudită. Le mulțumesc tuturor celor din club, ne despărțim pe cale amiabilă. Mai aveam un an contract, dar am hotărât să reziliem din cauza unor diferențe de opinie.

Situația era oricum complicată, urmează alegeri pentru alegerea unui nou președinte”, a spus Șumudică, pentru sursa citată.

Marius Şumudică a semnat în luna iulie a anului trecut cu Al Raed. „Șumi” antrenase din luna martie a aceluiași an o altă echipă din Arabia Saudită, pe Al Shabab, cu care a încheiat sezonul pe locul al patrulea.

Şumudică este al treilea român care o antrenează pe Al Raed, după Viorel Kraus (2003-2004) şi Ciprian Panait (octombrie 2017-februarie 2018).