„E incredibilă faza aia! Am rămas perplex!” Marius Șumudică a pus tunurile pe Emil Săndoi și Mihai Stoichiță! Florin Prunea a răbufnit 

Tricolorii mici au încheiat grupa pe ultimul loc, cu un singur punct obținut și fără gol marcat. Prestația României U21 a fost una dezamăgitoare, curgând valul de critici, atât la adresa tinerilor jucători cât și la adresa selecționerului, Emil Săndoi.

Marius Șumudică a urmărit meciul cu Croația U21 de marți seară, scor 0-0, și a evidențiat un detaliu care l-a șocat.

Marius Șumudică, șocat de gestul lui Emil Săndoi

Antrenorul lui Al Raed a rămas siderat când selecționerul naționalei de tineret a apărut în prim-plan, în timpul meciului, și a fost filmat în timp ce întreba spre banca de rezerve ce schimbare să facă. Totodată, Marius Șumudică a „taxat” și decizia lui Emil Săndoi de a nu ieși de sub copertina băncii de rezerve pe durata desfășurării partidei.

„Am văzut o fază ieri, pentru mine este incredibilă, pe cuvântul meu de onoare. A fost o fază prin minutul 60 și ceva și Louis Munteanu șutează mult în afară, a mai avut nereușite, stadionul deja începuse să strige: 'demisia'. Mă, și au pus camera pe banca de rezerve și îl văd pe Emil Săndoi, săracul, bine, eu îl înțeleg, nici nu a ieșit de sub copertina aia, eu am crezut că plouă sau ceva de genul ăsta.

Nici nu a mai ieșit de acolo. Să transmiți, nu știu, eu așa sunt ca antrenor, trebuie să fii coleric, sunt stiluri și stiluri, dar la nivel de U21 când ai două înfrângeri trebuie să faci ceva, să vii cu un șoc la echipă. În fine, nu știu.

Am văzut faza respectivă în care se întoarce către colegii săi de bancă și zice: 'pe cine băgăm?' Am văzut mimica, era clar, nici nu a pus mâna la gură, am rămas perplex. Antrenorul principal, tu ești care răspunzi, eu îl respect, nu am nicio problemă cu el, e un băiat deosebit, cu bun simț, bă, dar să te întorci să întrebi...pe cine ai întrebat?”, a declarat Marius Șumudică la Digi Sport.

Moment în care a intervenit Florin Prunea, fostul portar având o replică dură, precizând că există o singură persoană care rămâne pe banca tehnică a naționalei de tineret și are influență, „protejatul” lui Mihai Stoichiță, în privința căruia a avertizat și Gigi Becali, Răzvan Rotaru.

Florin Prunea: Tu pe cine zici că a întrebat? (n.r. Emil Săndoi) Pe unul singur care e acolo, se cheamă unul domnul Rotaru, care predă la școala de antrenori, nu a avut nicio treabă cu fotbalul toată viața lui. Un fost ziarist, e posibil așa ceva? A intrat alaltăieri într-o emisiune domnul Zdrobiș, am rămas perplex de cum putea vorbi. Tu îl pui pe ăla pe bancă, pe Rotaru (n.r. Răzvan Rotaru) ăsta, doar că e finul lui Stoichiță, asta e realitatea. Unde e domnul Stoichiță după turneul final, l-ați mai văzut? Zicea că suntem campioni europeni și toți îi spuneau: 'domnule, mai e puțin'.

Marius Șumudică: Asta e grav. Când un angajat al Federației, eu nu aș accepta așa ceva în viața vieții mele. Să vii înainte de a organiza acest turneu final și să spui, nu în glumă sau așa ceva, să zici: 'veți vedea că această selecționată va câștiga turneul final'. Păi nu trasezi așa obiectiv. Când spui poporului că această selecționată va câștiga Campionatul European? Nu, nu te supăra pe mine. Eu nu am stat, nu vorbesc eu de domnul Stoichiță, nu știu performanțele.

Florin Prunea: Acest Rotaru e preluat de către toți antrenorii care vin. Acum nu mă mai feresc, i-am zis lui Emil: 'bă, ai grijă cu ăsta', de când l-a pus. Vorbesc oamenii care sunt pe acolo, toți care îl preiau rămân acolo pe viață.

Marius Șumudică: Asta e problema antrenorului principal. Pe mine dacă m-ar pune mâine la U21, mâine mă cheamă Burleanu, de exemplu, și spune că vrea să iau naționala U21. Când tu, ca antrenor principal, nu îți impui staff-ul și nu vii cu ei, păi nu te duci, băi, băiatule, bă! Eu am un staff de 7 persoane, dacă o echipă mâine îmi spune că nu pot să îl iau pe cutare, nu mă duc.