Antrenorul român și gruparea saudită au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului, la doar un an de când Marius Șumudică și-a început aventura pe banca tehnică a lui Al-Raed.

Marius Șumudică: „Am hotărât să reziliem!” Care e motivul

Marius Șumudică a confirmat separarea de Al-Raed, dezvăluind și care a fost motivul care a dus la „ruptură”. Antrenorul mai avea un an de contract cu gruparea din prima ligă, care a încheiat sezonul trecut pe locul al zecelea în clasament.

„Mă bucur că am dus la bun sfârșit un an acolo, nu e ușor să reziști un sezon întreg în Arabia Saudită. Le mulțumesc tuturor celor din club, ne despărțim pe cale amiabilă. Mai aveam un an contract, dar am hotărât să reziliem din cauza unor diferențe de opinie.

Situația era oricum complicată, urmează alegeri pentru alegerea unui nou președinte”, a spus Șumudică pentru GSP.ro.

Marius Șumudică a semnat cu Al-Raed în iulie 2022, iar de atunci, echipa a jucat 31 de meciuri sub comanda sa, având 9 victorii, 7 remize și 15 înfrângeri înregistrate. În cariera de antrenor, Șumudică a câștigat trei trofee, titlul și Supercupa României alături de Astra Giurgiu, dar și titlul cu CFR Cluj, în sezonul 2020/21, asta în contextul în care s-a aflat pe banca ardelenilor la începutul sezonului, care s-a încheiat cu Dan Petrescu pe bancă.