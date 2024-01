Un atacant anonim a fost la un pas de tragedie, dar acum este cel mai urmărit jucător din lume și a primit o ofertă uriașă!

Abou Ali provine dintr-o familie palestiniană, dar s-a născut în Danemarca. A jucat aproape toată viața acolo și a fost convocat inclusiv de aproape toate reprezentativele de tineret. Din 2021 s-a mutat în Suedia, unde joacă acum în prima ligă, la IK Sirius.

Cel mai căutat atacant din lume

în acest moment, Wessam Abou Ali este cel mai urmărit jucător din lume pe platforma de specialitate Transfermarkt. Acolo se mai află în top și fundașul român Radu Drăgușin (21 de ani), sau starul Kylian Mbappe (25 de ani).

Tânărul atacant a fost aproape de o tragedie în urmă cu trei ani, dar acum este pe val și a primit o ofertă uriașă din Egipt. Cel mai titrat club din lume, Al Ahly Cairo, vrea să-l transfere cu orice preț pe Abou Ali în această iarnă. Egiptenii nu sunt mulțumiți de vârful Anthony Modeste (35 de ani), iar acum un nou atacant.

Familia lui Wessam Abou Ali a ajuns foarte greu în Europa, lăsând în urmă o zonă măcinată de război și sărăcie. Părinții acestuia s-au stabilit în Danemarca, unde s-a născut și tânărul atacant.

Abou Ali a trecut pe lângă o tragedie în 2021, pe vremea când juca în Liga 2 din Danemarca, la Vendsyssel FF. Acesta s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci de campionat, contra celor de la Lyngby.

Fotbalistul a rămas inconștient și a fost transferat de urgență la cel mai apropiat spital. Acolo s-a trezit după câteva ore, iar medicii i-au spus că trebuie să meargă des la cardiolog pentru alte investigații:

"A fost un adevărat șoc pentru mine. Le mulțumesc tuturor celor care au avut grijă de mine. Mă simt bine acum, sper să nu mai am astfel de probleme pe viitor. Le mulțumesc din suflet și jucătorilor care au reacționat foarte rapid și au chemat medicii", a transmis Ali, din spital.

Acest moment l-a ambiționat și mai mult pe Wessam Abou Ali, care în 2023 a fost transferat de suedezii de la Sirius. Acum e pregătit de un nou pas, de această dată în Egipt.

Wessam Abou Ali collapsed during a match for Danish club Vendyssel FF and required urgent medical treatment before being sent to hospitalhttps://t.co/J2uJG1vJoO pic.twitter.com/5HbI6hEg4B