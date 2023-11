Împrumutat în această toamnă de la Standard Liege, Drăguș a marcat cinci goluri în primele nouă partide la Gaziantep și este unul dintre jucătorii care au contribuit cel mai mult la acensiunea echipei conduse de Marius Șumudică.

Denis Drăguș: "Mă aștept să ne calificăm la EURO 2024"

Revenit în țară, duminică, pentru a se alătura cantonamentului naționalei României, Denis Drăguș a vorbit despre forma bună pe care o traversează, colaborarea bună pe care o are cu Marius Șumudică și obiectivul echipei naționale.

"Mă simt foarte bine. Mă bucur că și eu vin după o perioadă foarte bună. Suntem pe drumul cel bun și sper să continuăm așa.

(n.r - Te aștepți să fii titular după aceste prestații bune la Gaziantep?) Mă aștept să ne calificăm. Nu e important cine, cum, cât joacă. Important e să ne calificăm. Asta e tot ce contează și cred că toți am înțeles că trebuie să ajutăm echipa.

Au mai trecut niște ani de când am plecat. Am căpătat și eu experiență, iar Șumi mi-a dat cea mai mare încredere. Mă bucur că am luat decizia asta. Rezultatele vorbesc de la sine, am urcat 10 locuri în clasament de când a venit el și sunt pe drumul cel bun.

(n.r - despre interesul cluburilor mari din Turcia) Nu mă gândesc acum la asta. Mă simt bine la Gaziantep. Totul merge bine și vreau doar să continui să îmi fac treaba cât mai bine", a spus Denis Drăguș.

Lotul României pentru meciurile cu Israel și Elveția

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (FC Rapid 1923, 7/0), Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ionuț RADU (Bournemouth | Anglia, 4/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 13/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 4/0), Radu DRĂGUȘIN (Genoa | Italia, 11/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 23/1), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 18/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 32/2), Andres DUMITRESCU (Slavia Praga | Cehia, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 13/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 3/0), Andrei ARTEAN (Farul Constanța, 0/0), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 50/3), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 33/4), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 64/14), Darius OLARU (FCSB, 14/0), Olimpiu MORUȚAN (Ankaragucu | Turcia, 13/1), Marius ȘTEFĂNESCU (Sepsi OSK, 2/0), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 29/3), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 16/4), Florinel COMAN (FCSB, 10/1);

ATACANȚI