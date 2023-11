Surpriză! Cum a votat jurnalistul din Argentina pentru trofeul ”Balonul de Aur”

Înainte de festivitatea organizată de France Football, mai multe publicații internaționale au anunțat victoria iminentă a sud-americanului, chiar dacă Erling Haaland a câștigat Premier League și UEFA Champions League în acest sezon.

Parcursul Argentinei de la Campionatul Mondial din Qatar i-a adus lui Messi trofeul cu numărul opt, record absolut în fotbal.

Jurnaliștii din mai multe țări au votat pentru câștigătorul Balonului de Aur. Evident, alesul Argentinei a fost Leo Messi, iar în top 5, pe lângă patru argentinieni, se regăsește și Kylian Mbappe (24 de ani), cel care a fost aproape să-i ”sufle” lui Messi Cupa Mondială.

Atacantul, fost coleg cu Messi la PSG, a marcat o ”triplă” în finala de la Mondial, dar nu a reușit să câștige din nou trofeul. Mbappe a fost ales de argentinieni pe locul trei, alături de Leo Messi, Julian Alvarez, Emiliano Martinez și Lautaro Martinez.

The Ballon d'Or votes from the Argentine journalist:

1⃣ Messi ????????

2⃣ Alvarez ????????

3⃣ Mbappé ????????

4⃣ E. Martínez ????????

5⃣ L. Martínez ????????

The votes from this Swiss journalist:

1⃣ Haaland ????????

2⃣ Vinicius ????????

3⃣ Bounou ????????

4⃣ Bernardo Silva ????????

5⃣ Saka ????????????????????????????