Surpiza URIASA! Unde a ajuns sa joace Adil Rami la un an si jumatate dupa ce a luat titlul mondial cu Franta

Fenerbahce a anuntat vineri plecarea campionului mondial cu Franta din 2018, Adil Rami, dupa ce au ajuns la o intelegere in privinta rezilierii contractului. Fundasul central a semnat cu ultima clasata din Rusia, FC Sochci, un contract pe 3 luni.

Adil Rami a ajuns la echipa turceasca vara trecuta de la Marseiille, dupa ce clubul din Ligue 1 a profitat de o clauza din contract pentru comportament nepotrivit. Francezul a lipsit de la antrenament ca sa apara la o emisiune din Franta.

In acest sezon, Adil Rami a jucat doar 7 meciuri in tricoul lui Fenerbahce.

???? World champion Adil Rami signs contract with @pfcsochi! ????

???????? French defender will be wearing the number 2️⃣3️⃣#RPL #Sochi #Rami pic.twitter.com/THz1qcRjam