Sadio Mane a jucat ultimul meci pentru Liverpool! Ce a făcut imediat după finala Champions League

Finala Ligii Campionilor, Liverpool - Real Madrid 0-1, a fost ultimul meci al lui Sadio Mane în tricoul formației pregătite de Jurgen Klopp, anunță presa internațională.

După partida de la Paris, Mane și-a anunțat colegii de la Liverpool că nu va mai continua, anunță As. Senegalezul a oferit și o declarație: "Vreau să le mulțumesc fanilor și antrenorului pentru tot. Îi urez acestei echipei tot binele din lume".

Informația este confirmată și de jurnalistul Fabrizio Romano, care anunță că Bayern este marea favorită pentru transfer: "Sadio Mane a decis să plece de la Liverpool în această vară. E pregătit pentru o nouă experiență după mulți ani speciali, iar clubul va confirma. FC Bayern este o candidată puternică pentru transfer, dar totul este în continuare deschis, nu este încă stabilit, Sadio dorindu-și să aștepte disputarea finala Ligii Campionior".

