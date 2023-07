Campionul mondial urmează a fi prezentat duminică la Inter Miami, noul săul club, pe care l-a ales după despărțirea de Paris Saint-Germain. Leo Messi a semnat din postura de fotbalist liber de contract și deși a fost ofertat de FC Barcelona, a ales clubul din MLS patronat de David Beckham.

Argentinianul și-a argumentat alegerea precizând că situația financiară incertă a Barcelonei l-a făcut să considere varianta Miami, nedorind să mai aștepte și să se găsească într-o situație similară cu cea din 2021, când a fost obligat să plece.

Leo Messi, poză alături de David Beckham

Inter Miami a oficializat transferul lui Leo Messi cu un clip în care superstarul argentinian apărea îmbrăcat în tricoul noii echipe, având un mesaj scurt: „Da, băieți! Ne vedem la Miami!”. Înainte de prezentarea pe stadion a lui Leo Messi, David Beckham, conducătorul clubului, a postat o fotografie alături de noul său jucător.

„Visele devin realitate! Mulțumesc”, a scris David Beckham, iar poza a strâns un milion de aprecieri într-o oră.

Înainte de a posta fotografia, Beckham postase un clip care prezenta o „trecere în revistă” a perioadei sale la Inter Miami, alături de o descriere emoționantă.

„Următorul capitol al poveștii noastre începe aici. În urmă cu zece ani, când am început această călătorie, am visat să aduc cei mai buni jucători din lume la Miami. Jucători care să aibă aceeași ambiție pe care am avut-o eu când am semnat cu LA Galaxy, pentru a ajuta fotbalul să evolueze în această țară și să construiesc o moștenire în acest sport pe care îl iubim atât de mult.

Astăzi acel vis a devenit realitate. Nu aș putea fi mai mândru de faptul că un jucător de calibrul lui Messi se alătură clubului nostru, dar sunt și încântat să întâmpin un prieten, o persoană incredibilă și familia lui superbă alături de comunitatea lui Inter Miami”, a scris Beckham.