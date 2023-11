Reacția fotbalistului de la PSG după gestul grosolan la adresa lui De Paul: „Am vrut să mor!” 

Meciul dintre cele două mari rivale s-a încheiat cu victoria Uruguayului, însă nu au lipsit incidentele. Tensiunea a fost la cote maxime, iar jucătorii celor două echipe s-au încins încă din start, lucrurile fiind aproape să degenereze în minutul 19.

Rodrigo De Paul s-a implicat într-un duel personal cu Manuel Ugarte, care a avut o ieșire grosolană la adresa sa, în urma unei lovituri libere obținută de campioana mondială.

Într-un interviu acordat recent, jucătorul de la Paris Saint-Germain a vorbit despre gestul său, spunând că nu a realizat cum a reacționat decât după ce i s-a spus, la finalul meciului, că a devenit viral.

„Când mi s-a spus că un gest de ale mele a devenit viral, nu am înțeles absolut nimic. Apoi l-am văzut și am vrut să mor. Nu este deloc bine. De Paul i-a luat din importanță și așa cum a spus chiar el, rămâne pe teren.

Nu am realizat în acel moment, am făcut gestul fără să realizez, meciul a continuat și când s-a terminat meciul mi-au spus că gestul a devenit viral și nici măcar nu îmi aminteam despre ce gest e vorba. În mod clar mi-am prezentat scuzele, e ceva ce s-a viralizat, rămâne pe teren, va trebui să mă gândesc la asta, astfel de gesturi apapr când ești într-un meci tensionat precum acesta. Nu am realizat, am continuat să joc și apoi am aflat. Se spun multe lucruri într-un meci, jucătorii știu asta”, a declarat Manuel Ugarte conform Sport 890.

Manuel Ugarte on his gesture to De Paul: “When they told me that a gesture of mine went viral, I didn't understand anything. Then I saw it and I wanted to die. It is not good. De Paul took importance away and as he said it stays on the pitch

"At that time I didn't realize it, I… pic.twitter.com/1LOeIhhunj