Tehnicianul a fost convocat la o ședință ”de urgență” cu bașkanul de la Gaziantep și nu a participat la antrenamentul de luni, iar jucătorii au început pregătirea meciului cu Antalyaspor fără antrenorul lor.

Marius Șumudică va continua la Gaziantep!

Chiar dacă, inițial, presa turcă a scris că cele două părți se vor despărți în această perioadă, se pare că șefii celor de la Gaziantep s-au răzgândit și vor continua cu Marius Șumudică, scrie Gazispor.com.

Șumudică a preluat-o pe Gaziantep în luna septembrie a anului 2023, iar de atunci a bifat 26 de meciuri pe banca tehnică a echipei. A câștigat zece dintre acestea, șase s-au încheiat la egalitate, iar zece au fost înfrângeri.

Gaziantep se luptă în continuare pentru salvarea de la retrogradare, chiar dacă este pe un loc direct retrogradabil în Turcia, cu 11 etape înainte de finalul sezonului.

Gaziantep are 28 de puncte și este la un singur punct distanță de următoarele trei clasate. În plus, până la finalul sezonului, echipa se va întâlni cu principalele rivale în lupta pentru evitarea retrogradării: Alanyaspor, Ankaragucu și Hatayspor.

Șumudică e încrezător că poate salva echipa de la retrogradare

Marius Șumudică are contract cu Gaziantep până la finalul acestui sezon. În ultimul interviu acordat, după meciul cu Bașakșehir, tehnicianul se arăta încrezător în șansele echipei sale de a se salva de la retrogradare.

"Din punctul meu de vedere, nu meritam să pierdem azi. Dacă ne uităm la statistici, am avut 14 șuturi. Bașakșehir a avut 4 șuturi și, din păcate, două dintre ale au fost goluri. Repet, nu meritam să pierdem azi, am avut și un gol anulat.

Jucătorii mei au luptat astăzi, însă nu am reușit să obținem rezultatul dorit. Dacă ne uităm la ultimele 11-12 meciuri, am pierdut doar trei dintre ele, iar aceste au fost contra lui Bașakșehir, Fenerbahce și Galatasaray. Consider că încă avem șanse să ne salvăm de la retrogradare", a spus Șumudică, pentru beIN SPORTS.