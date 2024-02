Zi decisivă pentru Marius Șumudică! Anunțul turcilor după ce fanii i-au cerut demisia

Sâmbătă, Gaziantep a pierdut pe teren propriu contra lui Bașakșehir, scor 0-2. Trupa lui Marius Șumudică, Florin Niță, Denis Drăguș, Alexandru Maxim și Deian Sorescu ocupă locul 17, primul retrogradabil din Turcia, cu 28 de puncte în 27 de etape.

Zi decisivă pentru Marius Șumudică

Mai mulți fani prezenți la ultimul meci i-au cerut demisia lui Marius Șumudică din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare, iar presa turcă anunță că viitorul antrenorul lui va fi decis luni.

"Soarta antrenorului Șumudică va deveni clară astăzi, după reacțiile provocate de rezultatele nesatisfăcătoare din campionat. Președintele clubului, Memik Yilmaz, va lua decizia finală în cursul zilei de astăzi", a scris Tekspor.

"Pleacă sau rămâne?", a titrat și WebAntep. "Unii fani consideră că până și Erdal Guneș (n.r - fostul antrenor al lui Gaziantep) ar fi o variantă mai bună. Suporterii nu sunt mulțumiți de fotbalul practicat de Șumudică, dar nici de locul din clasament, ei solicitând îndepărtarea cât mai rapidă a acestuia pentru a nu retrograda", au mai scris turcii.

Șumudică e încrezător că poate salva echipa de la retrogradare

Marius Șumudică are contract cu Gaziantep până la finalul acestui sezon. În ultimul interviu acordat, după meciul cu Bașakșehir, tehnicianul se arăta încrezător în șansele echipei sale de a se salva de la retrogradare.

"Din punctul meu de vedere, nu meritam să pierdem azi. Dacă ne uităm la statistici, am avut 14 șuturi. Bașakșehir a avut 4 șuturi și, din păcate, două dintre ale au fost goluri. Repet, nu meritam să pierdem azi, am avut și un gol anulat.

Jucătorii mei au luptat astăzi, însă nu am reușit să obținem rezultatul dorit. Dacă ne uităm la ultimele 11-12 meciuri, am pierdut doar trei dintre ele, iar aceste au fost contra lui Bașakșehir, Fenerbahce și Galatasaray. Consider că încă avem șanse să ne salvăm de la retrogradare", a spus Șumudică, pentru beIN SPORTS.

În runda următoare, Gaziantep va juca pe terenul lui Antalyaspor, ocupanta locului 6, luni, 4 martie, de la ora 19:00.