Lionel Messi (36 ani) a fost titular la cel de-al doilea meci din MLS după ce s-a transferat la Inter Miami. Cu toate astea, gruparea sa nu a reușit să obțină victoria și a bifat astfel primul meci pe care nu-l câștigă de la sosirea superstarului argentinian.

Inter Miami a reușit să urce de pe ultimul loc din clasamentul Conferinței de Est, având 22 de puncte în 24 de meciuri, la egalitate cu Toronto, echipa de pe ultimul loc, care are și trei meciuri în plus disputate.

Așa cum s-a întâmplat încă de la transferul lui Leo Messi, nume importante se se strâng în tribunele stadionului lui Inter Miami la fiecare meci. De această dată, în tribune au fost surprinși Floyd Mayweather, dar și fostul jucător de baseball, cu o carieră de 22 de ani în Major League Baseball, George Kenneth Griffey Jr.

Sports royalty in the house to watch Messi. ????????@FloydMayweather x Ken Griffey Jr. pic.twitter.com/IK86TFSqNJ