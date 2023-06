Premieră istorică pentru naționala Braziliei! Jucătorii au îmbrăcat un echipament negru pentru meciul cu Guinea 

Partida care s-a disputat pe Nou Municipal de Cornella a fost cu totul specială pentru naționala Braziliei, care a bifat o premieră istorică. Naționala Canarinho a renunțat la echipamentul iconic și reprezentativ în verde și galben în detrimentul unuia complet negru pentru meciul amical cu Guinea.

Alături de căpitanul Casemiro, jucătorii naționalei Braziliei au vrut să transmită un mesaj puternic după ce Vinicius Junior a fost, în mod repetat, ținta rasismului în acest sezon. Este pentru prima dată în istoria naționalei Braziliei când jucătorii, cu excepția portarilor, poartă echipament negru.

Federația Braziliană de Fotbal a fost cea care a inițiat această mișcare, care este însoțită și de un slogan pe măsură: „Cu rasismul, nu există joc!”

For the first time in their history, Brazil wear an all-black kit as part of their anti-racism campaign ⚫ pic.twitter.com/TfR1npptpe