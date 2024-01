Din dorința de a obține sume importante de bani, Federația Spaniolă de Fotbal a acceptat organizarea Supercupei Spaniei într-un format inedit, Final4, care să se dispute în Arabia Saudită. În acest sezon, semifinalistele au fost Real Madrid, Atletico Madrid, Osasuna și FC Barcelona.

Echipele din Madrid s-au duelat în prima semifinală a serii, pe KSU Stadium din Riyadh. Înainte de startul meciului, s-a organizat un moment de reculegere pentru Franz Beckenbauer, fotbalistul legendar care s-a stins din viață la 78 de ani.

Fanii saudiți însă nu au ținut cont de numele legendar și momentul delicat, iar în timpul minutului de reculegere au putut fi auzite huiduieli și fluierături. Momentul a devenit viral și a primit critici negative, asta și în contextul în care Beckenbauer a fost considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie.

Disgusting scenes as Saudi Arabia fans whistle during the minute silence for Franz Beckenbauer before Real Madrid vs Atletico Madridpic.twitter.com/rf3GmD2mnO