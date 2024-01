Românul care l-a întâlnit pe Beckenbauer: "Elegant rău de tot!" Ce tactică avea neamțul în meciuri

Franz Beckenbauer, unul dintre cei mai mari fotbalişti şi antrenori din lume, a murit, duminică, la 78 de ani. Conform anunţului de luni al familiei sale, el a murit în somn.

Stabilit în Statele Unite, Liță Dumitru, unul dintre cei mai valoroși jucători din istoria fotbalului românesc, a vorbit despre Franz Beckenbauer. Dumitru locuiește în Atlanta.

“Da, am jucat contra lui când am jucat contra Germaniei și de asemenea în selecționata Europei, eu și el. Am jucat în perioada aia deci și meciuri amicale cu el, Cruyff era vârf de atac. Nu eram la Steaua în 1972 la meciul cu Bayern, încă eram la Rapid, au jucat primăvara și eu am venit în vară. Mare fotbalist, sunt trist pentru ce aud, mi-au mai murit încă doi prieteni apropiați de vârstă.

Era senzațional Beckenbauer. Tipul, întotdeauna jucând libero, avea un fundaș central care mătura tot și venea Beckenbauer și clarifica. Dar a jucat și mijlocaș, un tip înalt la 1,80 m, elegant rău de tot, stângul, dreptul, execuții senzaționale, cu capul, cu ce vrei, un jucător complet.



A fost o legendă a fotbalului german. Totodată, când am fost în Germania cu Marcel Răducanu, am jucat cu ei, m-a chemat Marcel, am jucat în selecționata nemților, jucau cu jucătorii ăștia bătrâni, Overath, Uwe Seeler, Muller, câți mai erau, și am jucat și eu cu ei în echipă contra altor echipe din Germania. Erau niște băieți foarte valabili și fotbaliști adevărați”, a declarat Liță Dumitru, conform Sport Total FM.