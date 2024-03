Fostul jucător de bandă stângă s-a retras deja de zece ani din fotbal, după ce a evoluat ultima oară la Concordia Chiajna, iar în ultimii ani a stat departe de lumina reflectoarelor și s-a ferit să apară în spațiul public.

Vreme de cinci ani, între 2003 și 2008, Nicolae Mitea a evoluat pentru Ajax Amsterdam, unde a împărțit vestiarul cu nume sonore ale fotbalului mondial, precum Zlatan Ibrahimovic, Wesley Sneijer, Ryan Babel, Nigel de Jong, Luis Suarez, Edgar Davids sau Klass-Jan Huntelaar.

Înainte de a ajunge la Amsterdam, Mitea a avut ocazia de a prinde un transfer sonor la FC Barcelona! Fostul său antrenor, Ionuț Chirilă, a povestit recent în cadrul emisiunii ”Poveștile Sport.ro”, cu lux de amănunte, cum a picat mutarea.

Nicolae Mitea împlinește 39 de ani: ”Era semnat la Barcelona!”

„Dacă mă asculta... a fugit de la Barcelona! Era semnat la Barcelona! A fugit cu cineva, nu mai contează. Știi povestea, cred. Ce mai contează? La 16 ani, îi dăduseră tatălui lui loc de muncă, era o lege în Spania, fiind minor, nu putea să vină fără un tutore. Două săptămâni am stat cu el acolo, l-a urmărit șeful departamentului de scouting.

După două săptămâni, Rifer Clemente, cu o echipă de avocați a spus 'gata, îl semnăm!'. Le-am prezentat actele, era jucător liber, trebuia să ceară cartea verde și să semneze cu Barcelona! Și a fugit într-o noapte cu actele. A dispărut. A fost șansa vieții lui. I-am spus 'dacă pe legitimația ta scrie FC Barcelona pentru o noapte, a doua zi te cumpără 30 de cluburi din Europa fără să știe dacă ești șchiop, orb, n-ai o mână sau un picior'.

Asta nu e o echipă de fotbal, e un imperiu! A dat cu piciorul la Barcelona, după a regretat toată viața. A spus 'A fost cea mai mare greșeală a vieții mele'.

Am încercat să-l refac la Chiajna, l-am luat acolo, dar nu mai putea, se accidenta, era foarte firav. Jucător genial. Barcelona a spus că e ca Saviola”, a spus Ionuț Chirilă, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.

Numele lui Nicolae Mitea este gravat la loc de cinste la muzeul stadionului ”Johan Cruyff”, casa lui Ajax Amsterdam și a echipei naționale a Olandei. Pe ”Wall of Fame” de la Amsterdam se găsesc numele tuturor jucătorilor care au scris istorie în tricoul ”lăncierilor”. Nu lipsesc nici Cristi Chivu, Bogdan Lobonț sau George Ogăraru.

14 goluri a marcat Nicolae Mitea pentru Ajax Amsterdam, unde s-a transferat de la Dinamo, în 75 de partide, în toate competițiile. Cu ”lăncierii” a câștigat un titlu și o Cupă a Olandei.

Ultimul gol marcat de Mitea a fost în 2011, la inaugurarea stadionului ”Ilie Oană” din Ploiești. Acesta evoluat pentru Petrolul și a marcat chiar împotriva lui Dinamo, într-un meci câștigat de ”câini” cu 5-1.

Cristi Pulhac, despre Nicolae Mitea: ”Îl asemăn cu Messi. Ceva incredibil!”

La aproape zece ani de la retragerea sa, Cristi Pulhac, care i-a fost coleg la Dinamo, vorbește la superlativ despre calitățile pe care le avea fostul idol al tribunelor de la Ajax Amsterdam.

„Aici vreau să spun cu Messi, când am jucat cu Dinamo. Ei oricum n-au jucat la capacitatea... ei au jucat să joace. O singură dată s-a supărat Messi. Am simțit toți. Oricum, eu jucam fundaș stânga dar am jucat fundaș central, eram cinci pe fund. Practic, eram în centru toți. El a luat o singură dată mingea, a driblat vreo cinci, a dat gol și a și vrut să plece la vestiar.

Dar e un jucător român cu care îl asemăn și ăla e Mitea! Ce n-a avut? Cred că ceea le lipsește unora... familia să știe să te îndrume. Pentru că ai anumite derapaje în viață în care ai nevoie de susținere și o îndrumare bună, o părere bună. Nu e vina lui. Eram trei care am ajuns la echipa mare atunci cu Dinu. Eram eu, Mitea și Marica.

Marica provine oricum dintr-o familie mai OK, tatăl lui provine din afaceri. Nu știu dacă știți, dar el a fost și la Barcelona, dus de Chirilă. Era momentul în care a apărut Messi, apăruse de vreun an pe la Barcelona, făcea furori, și l-au oprit pe Mitea că au zis că e noul Messi. Eu am jucat cu el pe bandă. Ceva incredibil! Aceeași înălțime, aceleași picioare groase, același ritm de viteză, cu mingea aproape de picior. Dacă nu dădea 3-4 goluri pe meci, pleca supărat acasă”, a spus Cristi Pulhac, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.