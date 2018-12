"N-as fi dat niciodata 100 de milioane pe Cristiano Ronaldo!" Declaratia surprinzatoare a presedintelui unui club de top din Germania: Care e explicatia

Cristiano Ronaldo s-a transferat la Juventus in aceasta vara, in schimbul sumei de peste 100 de milioane de euro.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show!

Presedintele celor de la Bayern Munchen, Uli Hoeness, a spus ca echipa din Germania nu ar fi platit niciodata 100 de milioane de euro pentru Cristiano Ronaldo, asa cum au facut-o cei de la Juventus.

"Are 33 de ani si ne-ar fi costat 100 de milioane de euro. Am fi dat acea suma cu ochii inchisi daca ar fi avut 24 de ani", a spus Hoeness.

Juventus a platit acesti bai pe care Realul i-a cerut in schimbul lui Ronaldo si pare ca n-a facut-o degeaba.

Portughezul a marcat deja 11 goluri pentru Juve si a avut si sapte assisturi.