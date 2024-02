Momentul șocant în care unui fan i-a luat foc părul în timpul meciului 

Celtic este lider în clasamentul din prima ligă a Scoției, iar în urma victoriei cu Hibernian s-a distanțat la trei puncte de Rangers, care are un meci în minus. Chiar dacă s-a jucat în deplasare, suporterii lui Celtic au făcut spectacol pe Easter Road.

Galeria oaspeților a făcut un show pirotehnic, însă unul dintre fani nu a reușit să se bucure de el, mai mult, a avut chiar de suferit. Camerele au surprins momentul în care părul unuia dintre suporterii lui Celtic a luat foc de la spectacolul pirotehnic.

În ciuda faptului că autoritățile scoțiene au avertizat în ceea ce privește utilizarea artificiilor la meciurile de fotbal, pe stadion, fanii nu au ținut cont de acest lucru. Astfel, bărbatul în vârstă este filmat în timp ce se chinuie să stingă focul care i-a cuprins părul.

A Celtic fan’s hair was set on fire whilst the pyro show was going on, before their away game at Hibs last night… ???????????? #CelticFC pic.twitter.com/iLUJuFCiQT