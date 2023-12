Ianis Hagi, în prezent trimis sub formă de împrumut în La Liga, la Deportivo Alaves, până la finalul actualei stagiuni, aparține de Rangers, echipă din primul eșalon al Scoției.

Reacția presei din Scoția după ce Ianis Hagi a felicitat-o pe Rangers în urma ultimei reușite

Pe platforma Twitter/X, Ianis Hagi și-a felicitat fostul club după ce Rangers a reușit să-și adjudece Cupa Ligii: ”Bravo tuturor! Bine meritat”, a scris internaționalul român.

Well done to everyone at @RangersFC

Very much deserved! ???????????? https://t.co/1E2nCR5Usg — Ianis Hagi (@IanisHagi10) December 17, 2023

Scoțienii de la tbrfootball.com au reacționat imediat în urma postării lui Ianis Hagi și au subliniat faptul că românul e încântat să o vadă pe Rangers câștigănd trofee.

”Ianis Hagi le-a trimis celor de la Rangers un mesaj. Hagi e încântat să-și vadă clubul mamă învingând-o pe Aberdeen în finala de duminică. Ianis Hagi a urmărit meciul și, așa cum vedeți mai jos (n.r. postarea lui Ianis Hagi de pe X), el e încântat că Rangers a câștigat finala”, au punctat scoțienii.

Cotat la patru milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Ianis Hagi a bifat până acum 12 prezențe în campionatul Spaniei, unde a reușit să ofere un singur asisst.

Viitorul lui Ianis Hagi e însă încă incert. La finalul sezonului, internaționalul român va fi nevoit să o părăsească pe Deportivo Alaves, după ce se va încheia contractul de împrumut.

Ianis Hagi, după transferul lui Enes Sali la Dallas: ”Pe voi v-a surprins?”

„Pe voi v-a surprins? Sunt deja 15 ani de când tata face acest lucru, nu cred că mai surprinde pe nimeni. Cred că an de an se știe conceptul academiei, echipei Farul, mereu de a produce jucători pentru România, de a vinde la echipe mai bune.

Ăsta e conceptul, iar an de an iese câte un jucător, ceea ce nu este deloc ușor. Cum a zis-o și el public, are nevoie de susținere financiară să poată duce clubul și academia la următorul nivel și să nu mai fie nevoit să vândă an de an pentru a menține bugetul pentru anul următor.

Să aibă deja bugetul pentru următorii 5-6 ani, pentru a-și susține cei mai buni jucători și, de ce nu, să treacă clubul la următorul nivel. Sper ca acest investitor să vină, este un club care este pe profit de ani de zile. Timp de 15 ani, an de an s-au vândut cel puțin unul sau doi jucători. Deci este un business foarte profitabil”, a spus Ianis Hagi, într-un interviu acordat reporterului PRO TV Constantin Toma.