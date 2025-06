În opinia sa, după parcursul de până acum din preliminarii, speranțele "tricolorilor" sunt aproape nule, cuantificând șansele la un procent infim.



După acțiunea din luna iunie, în care România a fost învinsă de Austria (scor 1-2) și a reușit să câștige doar cu Cipru (scor 2-0), echipa antrenată de Mircea Lucescu se află pe locul 3 în grupă. Cu 6 puncte, suntem la trei lungimi în spatele liderului Bosnia, care are un meci mai puțin disputat, și la egalitate cu Austria, națională care are un avantaj de două meciuri în minus față de noi.



Contextul actual l-a făcut pe Victor Pițurcă să fie extrem de sceptic în privința participării la Campionatul Mondial, considerând că echipa națională nu a arătat ca o formație capabilă să lupte pentru calificare.



"Am jucat primele 10 minute bine (n.r. cu Austria), atunci când am încercat să-i surprindem. Pe urmă, cred că am văzut cu toții că n-am mai contat. Austria e o echipă bună, dar nu e de top, nu e Franța, Germania sau Spania", a spus Pițurcă.



"Foarte puțin"



Chestionat direct despre probabilitatea de a ajunge la turneul final, fostul selecționer a spulberat optimismul fanilor, avansând un procent descurajant.



"La echipa națională trebuie să joci de o asemenea manieră încât să câștigi punctele. Am pierdut două meciuri, dar nu cred că avem doar 2% șanse. Părerea mea e că mai avem cel puțin 15%, bine nu fac calculele ca un matematician. Este și jocul rezultatelor. Eu cred că tot noi avem prima șansă în Bosnia, dar ei vor juca pe viață și pe moarte. 10-15% șanse după patru meciuri e foarte puțin", a concluzionat Victor Pițurcă, potrivit Digisport.

Programul complet al grupei României



Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0 (Pittas 55′, Kakoulli 86′), ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1 (Gigović 14′)

Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1 (Demirović 22′, Hajradinović 56′ / Pittas 45’+2), San Marino – ROMÂNIA 1-5 (Zannoni 67′ / Cevoli 6′-ag, M. Popescu 44′, R. Marin 55′-pen., Hagi 75′-pen., Alibec 90’+5)

Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0 (Džeko 66′), Austria – ROMÂNIA 2-1 (Gregoritsch 42′, Sabitzer 60’ / Tănase 90+5′)

Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria (21:45)

Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)

Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)