Liverpool și-a ales următorul antrenor și a făcut deja primul pas

Antrenorul german al ”cormoranilor” și-a anunțat plecarea de la echipă la finele acestui sezon, chiar dacă mai avea un contract valabil până în 2026.

Motivul? Klopp își dorește o pauză, după care își va relua activitatea de antrenor. Astfel, Liverpool este pusă în situația de a-și găsi un alt ”principal” pentru banca tehnică din vară.

Așa cum a anunțat presa internațională încă de acum câteva săptămâni, Xabi Alonso (42 de ani) se numără printre favoriții conducerii lui Liverpool pentru postul de antrenor principal al echipei.

Fostul mijlocaș spaniol face senzație ca antrenor la Bayer Leverkusen, cu care este neînvins în acest sezon de Bundesliga și este pe primul loc, la o distanță de opt puncte față de urmăritoarea Bayern Munchen.

???? BREAKING: Liverpool has now made a request to the agent of Xabi Alonso, Iñaki Ibáñez and Bayer Leverkusen have been made aware.

Bayer bosses are confident Alonso will reject the offer.

