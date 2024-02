El e alesul! Antrenorul favorit să-i ia locul lui Jurgen Klopp la Liverpool

Antrenorul german al ”cormoranilor” și-a anunțat plecarea de la echipă la finele acestui sezon, chiar dacă mai avea un contract valabil până în 2026.

Motivul? Klopp își dorește o pauză, după care își va relua activitatea de antrenor. Astfel, Liverpool este pusă în situația de a-și găsi un alt ”principal” pentru banca tehnică din vară.

Conducerea fostei campioane din Premier League l-a ales pe Xabi Alonso (42 de ani) ca ”principala țintă” pentru vară. În prezent, fostul mijlocaș face senzație ca antrenor la Bayer Leverkusen, cu care este pe primul loc în Bundesliga.

Jurnalistul Nicolo Schira scrie că șefii de pe Anfield înceară să-l convingă pe managerul spaniol să preia echipa.

