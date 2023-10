Leo Messi a rupt tăcerea, după ce s-a spus că va reveni la Barcelona

Pentru starul argentinian va urma o perioadă lungă de pauză, mai exact până la începutul anului următor, iar în presa internațională s-a dezbătut intens posibilitatea unei reveniri la FC Barcelona, clubul său de suflet, sub formă de împrumut pentru câteva luni.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Messi nu ia în calcul să plece sub formă de împrumut în această iarnă.

Argentinianul a oferit și o declarație în care lasă de înțeles că se gândește doar la ce are de făcut la Inter Miami.

”Sunt mândru de rezultatele lui Inter Miami. Am câștigat primul trofeu din istoria clubului, am fost aproape de play-off.

Trebuie să fim mai competitivi în sezonul următor. Sunt sigur că vom continua să experimentăm momente incredibile împreună cu această echipă, acest oraș și acest club”, a spus Messi.

???????????? Leo Messi never considered any loan deal from now to February despite Barcelona links.

“I’m proud of Inter Miami results this season. We won the first title in club’s history, we were close to Playoffs…

We keep good indications but we want to be more competitive next… pic.twitter.com/xZ8X1lQJp3