Kevin De Bruyne, OUT din lotul Belgiei! Ce se întâmplă cu starul lui Manchester City

”Cetățenii” au făcut deplasarea pe ”Anfield” duminică seară, de la ora 17:45, în etapa #28 a eșalonului de elită englez. La capătul celor 90 de minute, Liverpool și Manchester City au împărțit punctele, scor 1-1.

Pep Guardiola l-a titularizat pe KDB cu ”cormoranii”, dar l-a înlocuit cu Matteo Kovacic în minutul 69, iar mijlocașul central a ratat, astfel, finalul încins de pe ”Anfield”.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a anunțat pe rețelele social media că De Bruyne nu va fi prezent la cele două meciuri de pregătire ale naționalei Belgiei din luna martie, din cauza unei mici probleme inghinale.

Domenico Tedesco, selecționerul belgienilor, justifică absența lui KDB spunând că e mai bine pentru fotbalist să rămână în Manchester pentru a reveni și a fi apt pentru Campionatul European din 2024, găzduit de Germania și transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO la vară.

”A jucat cu o problemă mică la inghinale în ultimele meciuri. E mai bine pentru el să rămână la City și să fie pregătit pentru EURO”, a spus Tedesco, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

