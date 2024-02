Jesse Lingard și-a găsit echipă! Destinație ciudată pentru fostul star de la Manchester United

După ce a evoluat toată cariera sa în Premier League, ultima oară pentru Nottingham Forest, Jesse Lingard va părăsi Marea Britanie și va semna tocmai în Coreea de Sud, cu FC Seoul, anunță jurnalistul Nicolo Schira.

Sud-coreenii i-au oferit lui Lingard un contract valabil pentru un sezon, adică până la finalul anului 2025. Cel mai probabil, Seoul vrea să tragă la play-off în noul sezon, după ce s-a clasat pe locul șapte la finele sezonului precedent și a ratat la limită un loc în primele șase echipe.

Campionatul din Coreea de Sud se desfășoară în sistemul play-off/play-out, la fel ca cel din România. Singura diferență este că, în sezonul regulat, echipele se întâlnesc de trei ori.

