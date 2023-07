Inter a oprit toate negocierile cu Romelu Lukaku! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu starul belgian

Conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, Inter a oprit toate negocierile pentru starul belgian. Iar Chelsea urmează să fie informată în cel mai scurt timp de decizia „nerazzurrilor”.

Jurnalistul italian a mai scris pe Twitter că echipa din Milan s-a hotărât să oprească toate negocierile pentru achiziția definitivă a lui Romelu Lukaku din cauza faptului că belgianul ar fi discutat o eventuală mutare la Juventus.

Astfel, Juventus și un transfer în Arabia Saudită sunt singurele variante pe care Lukaku le va lua în calcul în această vară, având în vedere că Chelsea nu vrea să-l mai păstreze pe atacantul naționalei Belgiei.

Inter have decided to leave negotiations for Romelu Lukaku. Deal OFF. ????????⛔️

Chelsea to be informed soon.

Inter are furious after being informed of talks between Lukaku and Juventus.

Juve and Saudi remain as options for Lukaku now.

Juve can only proceed if they sell Vlahović. pic.twitter.com/FJ5Bg2G77O