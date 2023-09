Imagini savuroase cu președintele lui Gaziantep și Marius Șumudică la vestiare! Anunțul făcut de antrenorul român: „M-am decis!” 

Marius Șumudică s-a întors la Gaziiantep având ca obiectiv salvarea echipei de la retrogradare. Până vineri seară, echipa românului nu înregistrase nicio victorie sau remiză, însă transferurile făcute de Șumudică și-au spus cuvântul. Denis Drăguș a deschis scorul, în minutul 74, iar Ajeti a dublat avantajul în al cincilea minut de prelungiri.

Victoria obținută a fost extrem de importantă și mult așteptată, inclusiv de către cei din conducere. Chiar la finalul meciului, președintele clubului a fost văzut alături de Marius Șumudică, extrem de bucuros pentru cele trei puncte importante luate de Gaziantep.

Marius Șumudică și președintele lui Gaziantep s-au bucurat împreună de victorie

Publicația GaziSpor i-a surprins pe Marius Șumudică și Memik Yilmaz pe coridorul dinspre vestiare. Vizibil bucuroși, cei doi s-au pupat și s-au luat în brațe, felicitându-se pentru victoria importantă obținută.

După meci, antrenorul român a dezvăluit că s-a decis să își achiziționeze și o locuință în oraș, arătându-și astfel dragostea față de echipă și de locul în care antrenează.

„Am luat o decizie azi. Voi cumpăra un apartament în Gaziantep, pentru că acesta este orașul meu. Am plâns când am intrat prima dată în vestiar. Am avut rezultate incredibile în Gaziantep. Dacă rămâneam la această echipă, am fi jucat în Europa League”, a declarat Marius Șumudică citat de De Marke Sports.

Marius Sumudica: "Bugün bir karar aldım. Bir apartman alacağım Gaziantep'te. Çünkü burası benim şehrim. Gerçekten soyunma odasına ilk geldiğimde ağladım. Çünkü Gaziantep'te harika sonuçlar almıştık. Eğer bu takımda kalsaydım Avrupa Ligi'nde oynardık." pic.twitter.com/V3iUyQua8a — De Marke Sports (@demarkesports) September 22, 2023

Sursa foto: GaziSpor