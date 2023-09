Marius Șumudică, în lacrimi la vestiare! Antrenorul a dezvăluit de ce a plecat, de fapt, prima oară de la Gaziantep

La finalul meciului, Marius Șumudică, antrenorul echipei Gaziantep a dezvăluit că a izbucnit în lacrimi de bucurie în momentul în care a intrat din nou în vestiarul cehipei sale favorite din Turcia.

„Fotbaliștii noștri au jucat excelent astăzi, iar victoria este o recompensă pentru eforturile lor susținute. Îmi amintesc de momentele frumoase pe care le-am trăit aici cu echipa cu câțiva ani în urmă. Într-adevăr, șansa a fost de partea noastră astăzi, iar jucătorii care au venit în această vară au adus un plus semnificativ. Ei au jucat pentru mine astăzi și vor continua să facă asta”, a spus Șumudică, potrivit eshahaber.com.

Șumudică a mai menționat că această victorie este cu atât mai specială pentru că a venit după un timp îndelungat de la ultima victorie a echipei, și anume după un sezon dificil marcat de evenimente precum un cutremur devastator de anul trecut.

Antrenorul român a subliniat și importanța lui Alexandru Maxim, care a primit critici din partea unor suporteri în timpul meciului.

„Maxim este unul dintre cei mai buni jucători ai echipei noastre. Trebuie să ne amintim că a marcat peste 40 de goluri pentru Gaziantep. Jucătorii pot avea momente dificile, dar câștigarea lor înapoi este o provocare. Respect foarte mult decizia lui Maxim de a rămâne aici și de a nu pleca la alte echipe. Suntem acum o familie unită și avem un sprijin extraordinar din partea conducerii clubului”, a mai spus „Șumi”.

Șumudică a oferit și un moment încărcat de emoție, atunci când a vorbit despre revenirea la Gaziantep: „Când am intrat în vestiar, am început să plâng de bucurie. Aici am avut parte de rezultate minunate. Nu vreau să mă mai gândesc la momentul în care am plecat din cauza unei glume nevinovate. Dacă aș fi rămas, Gaziantep ar fi fost acum o echipă de top în Europa. A fost un semn divin să mă întorc aici, iar eu și familia mea suntem fericiți să fim înapoi”, a adăugat Șumudică.

În urma victoriei de vineri seară, Gaziantep a acumulat trei puncte în clasament și a urcat pe locul 18 în clasament (din 20, retrogradabil).