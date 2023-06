Fanii lui Boca Juniors, cerere inedită pentru 'rivalul' Leo Messi! A jucat pe La Bombonera, la meciul retragerii idolului său, Riquelme 

Partida s-a desfășurat pe La Bombonera, stadionul lui Boca Juniors, rivala lui Newell's, echipa „de suflet” a lui Leo Messi, care și-a arătat simpatia și față de River Plate, rivala „de moarte” a Bocăi. Fanii însă nu au mai ținut cont de rivalitate și i-au dedicat mai multe scandări speciale. În unul dintre cântece fanii Bocăi îi cereau campionului mondial să îmbrace tricoul echipei.

Boca Juniors fans chanting for Messi to wear the Boca shirt ???????? pic.twitter.com/2Mi1JNZiRt — All About Argentina ???????????? (@AlbicelesteTalk) June 25, 2023

Leo Messi a îmbrăcat tricoul naționalei Argentinei și a reușit să marcheze și un gol în duelul dedicat celui care i-a fost idol crescând, Riquelme.

„Messi și Maradona sunt doi dintre cei mai mari jucători pe care i-am văzut în viața mea. E incredibil să îl am alături de mine. Îmi prezint scuzele către tine și familia ta, Leo, că ai avut vacanță și ai rămas câteva zile în plus, sunt extrem de recunoscător că întotdeauna mi-ai răspuns pozitiv. Sunt norocos să te am aici, este de neuitat, sper că te-ai distrat. Te iubesc foarte mult”, a declarat Riquelme.

Ce a declarat Leo Messi

Căpitanul naționalei Argentinei a preluat microfonul și a avut și el un mesaj special pe care i l-a transmis lui Riquelme, dar și fanilor.

„Este o zi extrem de specială, de bucurie. Mă bucur că pot să mă aflu aici, la meciul de omagiu dedicat ție, cu tot ceea ce însemni tu pentru fotbalul argentian, pentru Boca. Să mă aflu încă o dată pe La Bombonera. Adevărul că e o zi superbă de care să ne bucurăm, am făcut asta.

Acum urmează vacanța și după mă îndrept către noul meu oraș, către noul meu club. Sunt entuziasmat, fericit, acum vreau să mă bucur alături de familie”, a declarat Messi conform tycsports.com.