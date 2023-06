Naționala Portugaliei s-a impus fără probleme în meciul cu Bosnia din preliminariile EURO 2024, datorită golurilor înscrise de Bernardo Silva și Bruno Fernandes de două ori. Faza serii l-a avut însă protagonist pe Cristiano Ronaldo, care a trăit un moment memorabil.

Un fan de-ai căpitanului portughez a sărit pe teren, având steagul naționalei în brațe și a fugit să-l îmbrățișeze pe fotbalistul lui Al Nassr. Apoi, suporterul s-a pus în genunchi în fața sa și a făcut o plecăciune, pentru a arăta respectul pe care i-l poartă celui mai bun marcator din toate timpurile, iar ce a urmat a făcut senzație.

În ciuda fizicului de invidiat pe care îl are Cristiano Ronaldo, fanul a reușit să îl ia pe sus pe fotbalist, care a început să zâmbească. După ce l-a pus jos, cei doi au sărbătorit în stilul caracteristic al portughezului, faimosul 'Siuu', înainte ca oamenii de oordine să ajungă la el.

Ronaldo hit his "Siuuu" celebration with a fan that ran onto the field ????????

(via @hyler_2680) pic.twitter.com/iBlVZricDW