Cristiano Ronaldo a explicat cum a devenit celebrarea sa un fenomen mondial

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru Livescore, Cristiano Ronaldo a declarat că faimosul „Siuuu!” a fost o reacție spontană.

Celebrul „Siuuu!” este un derivat al cuvântului „Si”, care provine din limba portugheză și înseamnă „Da”. „Foarte simplu dar cu un impact puternic”, a declarat Ronaldo.

„Se pare că a devenit un fenomen mondial și imi place să văd că alți jucători o apreciază. Oamenii îmi trimit videoclipuri chiar și cu diverși sportivi sau copii care-mi fac celebrarea. E minunat!”, a afirmat Ronaldo.

„Am început să spun <<si>> în perioada când jucam pentru Real Madrid. Eram în SUA, unde am jucat împotriva lui Chelsea (meci de pregătire) și nu știu de unde a venit celebrarea. Am înscris și așa am simțit să fac. Să fiu sincer, a venit totul natural. De atunci am început s-o fac mai des și suporterilor le-a plăcut foarte mult. Mereu când o fac, strigă toți <<Cristiano, siuuuuu!>>. Este incredibil. Oamenii își aduc aminte de mine datorită ei! Deci e bine, o să continui să celebrez așa! ”

Când a început fenomenul „Siuuu!”

Conform Goal, starul lui Al-Nassr și-ar fi făcut pentru prima dată celebrarea după câștigarea Balonului de Aur din 2014, al treilea trofeu de acest tip pe care-l ridicase până atunci.

Odată cu trecerea timpului, Ronaldo i-a adăugat „Siuuu”-ului o mișcare circulară a mâinii și o săritură cu o întoarcere.

Cristiano Ronaldo joacă, în prezent, la Al-Nassr, formația saudită cu care are contract până în 2025.

Aflat la cel mai slab sezon al său din ultimii 17 ani, portughezul a marcat 14 goluri în 16 meciuri și nu a ridicat niciun trofeu din postura de jucător al formației saudite. Echipa sa a terminat sezonul pe poziția secundă, la 5 puncte în spatele lui Al lttihad, noul club la care va juca Karim Benzema.

