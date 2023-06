Deco a zburat în Istanbul pentru a-l convinge pe „Messi al Turciei!”, dorit și de Real Madrid! Anunțul lui Laporta 

Arda Guler (18 ani) a fost supranumit „Messi al Turciei” datorită calităților pe care le-a arătat pe teren. Fotbalistul este legitimat la Fenerbahce, iar prestațiile sale au atras atenția marilor cluburi din Europa. Inițial s-a scris că Real Madrid s-a interesat de el, însă recent pe fir a intrat și FC Barcelona.

Conform jurnalistului Gianluca Di Marzio, Deco, fostul fotbalist care în prezent este director sportiv al catalanilor, a zburat către Istanbul zilele trecute pentru a se întâlnit cu oficialii lui Fenerbahce, dar și cu agentul jucătorului. Transferul se vrea a fi unul strategic, în condițiile în care conducerea de pe Camp Nou consideră că mijlocașul ofensiv ar putea fi un jucător care să facă diferența.

Fotbalistul turc mai are pe masă însă oferte de la Real Madrid, AC Milan, Arsenal sau Newcastle. În cazul Barcei, cel care ar insista pentru transfer ar fi chiar Xavi Hernandez, antrenorul primei echipe, scrie sport.es.

Clauza de reziliere a lui Guler este de 17.5 milioane de euro, iar contractul său cu Fenerbahce expiră în iunie 2025.

Președintele Barcelonei, Joan Laporta, a fost întrebat în cadrul unui interviu acordat recent, despre interesul pentru mijlocașul turc și a recunoscut că Deco a zburat în Istanbul în acest scop.

„Guler? Deco a fost în Istanbul. Acum, LaLiga ne lasă să facem operațiuni care nu contează pentru acest an. Departamentul nostru de scouting îl urmărea. Avem și opinia lui Deco. Încercăm să finalizăm mutarea”, a declarat Laporta.

???? Laporta: "GÜLER? Deco was in Istanbul. Now, La Liga allow us to carry out the operations that do not count for this year. Our scouting department was following him. We also have Deco's opinion. We are trying to COMPLETE the deal."