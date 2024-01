După meciul cu FC U Craiova, ultimul în poarta Rapidului, Moldovan este așteptat să plece la Madrid, unde va efectua vizita medicală și va semna un contract pe patru sezoane cu Atletico, care va achita clauza de reziliere în valoare de 800.000 de euro.

Arcadie Zaporojanu: "Transferul lui Horațiu Moldovan la Atletico ar urma să fie finalizat în primele zile ale săptămânii viitoare"

Arcadie Zaporojanu, agentul care a intermediat transferul lui Moldovan, a oferit detalii de la negocieri și spune că mutare ar urma să fie oficializată la începutul săptămânii vitoare.

"S-a discutat cu mai multe cluburi. Fiecare și-a manifestat interesul, unii mai concret, alții au zis că îl urmăresc la vară. Au fost răspunsuri diferite cu cluburile cu care am discutat eu.

În primele zile ale săptămânii viitoare ar urma să fie finalizat transferul", a spus Zaporojanu, pentru PRO TV și Sport.ro.

"Moldovan se va lupta cu Oblak pentru postul de titular!"

Agentul este convins că Moldovan va avea șanse de a juca la Atletico Madrid, chiar dacă titularul obișnuit al trupei lui Simeone este experimentatul Jan Oblak (31 de ani). Arcadie Zaporojanu crede că inclusiv naționala României va avea de câștigat în urma plecării portarului în LaLiga.

"El se va lupta pentru postul de titular, chiar dacă îl are în față pe Oblak. Atletico evoluează în trei competiții și cu siguranță are nevoie de încă un portar, alături de Oblak. În sezonul curent, Oblak a disputat toate cele 24 de meciuri cap-coadă. Grbic, al doilea portar, nu a jucat niciun minut. Horațiu va avea șansa de a se lupta pentru titularizare și cu siguranță va juca într-una dintre cele competiții.

Da, clauza este de 800.000 de euro. Îmi pare rău și mie pentru Rapid (n.r - pentru că suma este mică). Grbic, care a arătat puțin, achiziționat acum 3 ani cu 3,5 milioane de euro, nu prea a rupt gura târgului, dar s-au achitat bani frumoși pentru el. Oricum, nu totul se măsoară în bani.

Echipa națională va câștiga un portar bun, cu experiență în competiții de valoare. Va lupta tot timpul pentru performanțe atât în campionatul Spaniei, cât și în cupele europene. Horațiu va fi stâlpul naționalei pentru mulți ani înainte, sper", a mai spus Zaporojanu.

Întrebat dacă există posibilitatea ca Atletico să îl lase pe Moldovan la Rapid până în vară, sub formă de împrumut, impresarul a spus: "Atletico Madrid chiar are nevoie de încă un portar. Alte echipe, unele dintre cele cu care am negociat, au admis acest lucru, eu făcând-o din intenția de a nu lăsa Rapid fără poziția de portar acoperită, însă cu Atletico Madrid nu s-a discutat această posibilitate".

Atletico îl ia ACUM pe Horațiu Moldovan! Cheia mutării

Portarul Rapidului și al echipei naționale va semna cu Atletico Madrid, care e gata să achite clauza de reziliere în valoare de 800.000 de euro. Presa din Spania anunță mutarea și dă noi detalii despre transfer.

Potrivit jurnalistului Luca Bendoni, Horațiu Moldovan va fi adus pe Wanda Metropolitano încă din această iarnă! Luni, 22 ianuarie, portarul român va fi la Madrid, unde va efectua vizita medicală.

Cheia sosirii imediate a lui Moldovan la Atletico o reprezintă Ivo Grbic, portarul de rezervă al echipei pregătite de Diego Simeone. Croatul, transferat în 2020 de la Lokomotiva Zagreb, nu a prins niciun meci în această stagiune, având doar 14 apariții pentru Atleti. În 2021-2022, el a fost împrumutat la Lille.

Grbic urmează să fie vândut la Sheffield United, în Premier League, anunță Luca Bendoni. Madrilenii vor primi 2,5 milioane de euro în schimbul goalkeeper-ului croat, așa că au nevoie urgentă de o rezervă pentru titularul Jan Oblak.