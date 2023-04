Cristiano Ronaldo, dezlănțuit după pasul greșit făcut de Al Nassr! Ce a strigat către adversari 

Al Nassr, cu Cristiano Ronaldo titular și integralist, a făcut un nou pas greșit în lupta pentru titlu în Arabia Saudită, acolo unde Al-Ittihad este lider, având cu trei puncte mai mult. Superstarul portughez nu a reușit să marcheze în duelul încheiat fără goluri, deși venise după două meciuri consecutive în care a marcat pentru saudiți și patru meciuri consecutive cu gol, incluzând și naționala Portugaliei.

Deznodământul l-a înfuriat pe atacant, care la final a fost surprins extrem de nervos și atacându-și rivalii pentru stilul de joc abordat duminică seară. Ronaldo nu a fost dispus să își salute adversarii la final, iar când a făcut-o le-a reproșat jocul prestat: „Nu ați vrut să jucați!”

Portughezul le-a reproșat adversarilor că au tras de timp tot meciul, extrem de nemulțumit de situație, din cum reiese și în imaginile apărute pe rețelele sociale. Cristiano Ronaldo nu se află la prima astfel de ieșire de când s-a transferat în campionatul Arabiei Saudite.

⛔️ Disappointing result for Ronaldo's Al Nassr as they drop 2 points in a goalless draw with Al Feiha. They are now 3 points behind leaders Al-Ittihad as it stands (7 games to play).

